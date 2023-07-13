Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 июля

1. ВСУ: РФ ночью ударила ракетой Искандер-М, Калибрами, а также дронами Shahed. Сбито 20 БПЛА. Российские оккупанты в ночь на 13 июля ударили по Украине ракетами "Искандер-М" и "Калибр", а также иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. "Искандер" запускали из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму, перехватить эту ракету не удалось. "Калибры" и 20 дронов Shahed были уничтожены ПВО.

2. ВСУ о наступлении под Бахмутом: Пытаемся взять высоты, боевики Кадырова ничего не показали. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, украинские воины имеют частичный успех на южном фланге в районе Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

3. Верховная Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса — что известно. Верховная Рада рассмотрела законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине, в первом чтении 268 парламентариев проголосовали "за". Законопроект должен пройти второе чтение, а потом его должен подписать президент. 28 июня Владимир Зеленский призвал парламентариев проголосовать за инициативу.

4. Правительство Шольца показало новый пакет помощи ВСУ — там IRIS-T, Gepard, снаряды, мосты. Правительство Германии опубликовало открытую часть списка нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает технику для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелую транспортную технику, еще "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и другое.

5. Россия атаковала Змеиный – тактическая авиация оккупантов сбросила фугас на остров. "На рассвете враг атаковал остров Змеиный с применением тактической авиации сбросом фугасной авиабомбы" сообщило оперативное командование "Юг".

6. Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий. Около 14:20 13 июля во временно оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы. Местные жители пишут о "прилете" в районе завода "Топаз" на северо-западе города.

7. Журналисты посчитали, сколько недвижимости и земли у Московского патриархата – карта. УПЦ (МП) имеет в собственности и пользовании 2876 зданий и 3800 земельных участков на территории Украины, следует из исследования NGL.media и YouControl.

8. Саммит НАТО. Украина получит военную помощь от партнеров на 1,5 млрд евро – Резников. По итогам саммита НАТО Украина получит от международных партнеров военную помощь более чем на 1,5 млрд евро. В частности, речь идет о минимум семи пакетах военной помощи, в которую вошли дальнобойные ракеты, ПВО, бронетехника и дроны, сообщил министр обороны Алексей Резников.

9. "Друзей там нет": Украина надежно минирует границу с Беларусью – Наев. Силы обороны продолжают ставить инженерные и минные заграждения на границе Украины с Беларусью. "Мы продолжаем строить инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минируем местность", - сказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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