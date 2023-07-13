Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 13 липня

1. ЗСУ: РФ вночі вдарила ракетою Іскандер-М, Калібрами, а також дронами Shahed. Збито 20 БПЛА. Російські окупанти в ніч проти 13 липня вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та "Калібр", а також іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. "Іскандер" запускали із району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму, перехопити цю ракету не вдалося. "Калібри" та 20 дронів Shahed були знищені ППО.

2. ЗСУ про наступ під Бахмутом: Намагаємося взяти висоти, бойовики Кадирова нічого не показали. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб взяти під контроль панівні висоти в районі Бахмута, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, українські воїни мають частковий успіх на південному фланзі у районі Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

3. Верховна Рада підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу — що відомо. Верховна Рада розглянула законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу в Україні, у першому читанні 268 парламентаріїв проголосували "за". Законопроєкт має пройти друге читання, а потім його має підписати президент. 28 червня Володимир Зеленський закликав парламентарів проголосувати за ініціативу.

4. Уряд Шольца показав новий пакет допомоги ЗСУ – там IRIS-T, Gepard, снаряди, мости. Уряд Німеччини опублікував відкриту частину списку нового пакету військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони. Він включає техніку для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важку транспортну техніку, ще "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

5. Росія атакувала Зміїний – тактична авіація окупантів скинула фугас на острів. "На світанку ворог атакував острів Зміїний із застосуванням тактичної авіації скиданням фугасної авіабомби" повідомило оперативне командування "Південь".

6. Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків. Близько 14:20 13 липня у тимчасово окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про "приліт" у районі заводу "Топаз" на північному заході міста.

7. Журналісти порахували, скільки нерухомості та землі у Московського патріархату – карта. УПЦ (МП) має у власності та користуванні 2876 будівель та 3800 земельних ділянок на території України, випливає з дослідження NGL.media та YouControl.

8. Саміт НАТО. Україна отримає військову допомогу від партнерів на 1,5 млрд євро – Резніков. За підсумками саміту НАТО Україна отримає від міжнародних партнерів військову допомогу на понад 1,5 млрд євро. Зокрема, йдеться про мінімум сім пакетів військової допомоги, до якої увійшли далекобійні ракети, ППО, бронетехніка та дрони, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

9. "Друзів там немає": Україна надійно мінує кордон з Білоруссю – Наєв. Сили оборони продовжують ставити інженерні та мінні загородження на кордоні України з Білоруссю. "Ми продовжуємо будувати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Роєм протитанкові рови, мінуємо місцевість", – сказав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Читайте також: Автомати з "травою". Як у США та ЄС продають канабіс на вулицях

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.