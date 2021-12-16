Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 декабря

1. "БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО". В МАТЕРИАЛАХ РОССИЙСКОГО СУДА ПРИЗНАЕТСЯ – НА ДОНБАССЕ ЕСТЬ ВОЙСКА РФ. В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях (подробнее).

2. САММИТ В БРЮССЕЛЕ ПРИЗНАЛ АССОЦИИРОВАННОЕ ТРИО С УКРАИНОЙ, НО НЕ УПОМЯНУЛ ЧЛЕНСТВО В ЕС. На саммите Восточного партнерства ЕС признал Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова), европейский выбор и стремление этих стран, однако не упомянул о перспективе их членства (подробнее).

3. МИД АВСТРИИ: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 – ЭТО ДЛЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ, НАДО ЗАПУСТИТЬ СКОРЕЕ. В Министерстве иностранных дел Австрии считают, что газ нужен Европе в процессе энергетического перехода, а российско-немецкий газопровод Северный поток-2 способствует энергобезопасности, и потому его надо запустить скорее (подробнее).

4. КАК И ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ СОРВАЛА ПРОДАЖУ ОРУЖИЯ УКРАИНЕ ЧЕРЕЗ НАТО: РАЗБОР ОТ DEUTSCHE WELLE. Журналисты проанализировали ситуацию и считают, что ФРГ действительно заблокировала сделку, но затем частично отозвала запрет на нее (подробнее).

5. "ОН – МОЙ ДРУГ". ГЛАВА ГУР ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЕТ С ГОГИЛАШВИЛИ – ВИДЕО. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов временно проживает в доме со скандальным экс-замглавы МВД Александром Гогилашвили (подробнее).

6. СТОЛТЕНБЕРГ: В 2008-М НАТО РЕШИЛО, ЧТО УКРАИНА ПОЛУЧИТ ЧЛЕНСТВО. МЫ СЛЕДУЕМ ЭТОМУ РЕШЕНИЮ. НАТО придерживается решения Бухарестского саммита 2008 года, что Украина станет членом Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг (подробнее).

7. СДЕЛКА НА 1 МЛРД ГРН СОРВАЛАСЬ. ЗАВОД ЭЛЕКТРОНМАШ ПОПРОБУЮТ ПРОДАТЬ ПОВТОРНО. Фонд государственного имущества (ФГИУ) выставит завод Электронмаш на повторную приватизацию со стартовой ценой в 66,7 млн грн, поскольку предыдущий покупатель, Лортен груп, просрочил подписание договора о покупке объекта (подробнее).

8. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕ ЗАПУСТЯТ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА – НЕМЕЦКИЙ РЕГУЛЯТОР. Немецкий регулятор заявил, что запуск российского газопровода Северный поток-2 в первом полугодии 2022 года не ожидается (подробнее).

9. ЕС ВЫДЕЛЯЕТ 2,3 МЛРД ЕВРО СТРАНАМ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА. УКРАИНЕ ДОСТАНЕТСЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ. Европейский Союз утвердил экономический и инвестиционный план на 2,3 млрд евро для стран Восточного партнерства, куда входят Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Украина получит наибольшую поддержку (подробнее).

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Вадим Ребрина

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