Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа

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1. СЕМЬ СТРАХОВЩИКОВ ПОПРОСИЛИ АННУЛИРОВАТЬ ИХ ЛИЦЕНЗИИ – РОЖКОВА. Семь страховых компаний подали заявления об аннулировании лицензий из-за неспособности выполнить норматив платежеспособности, заявила первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД - ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 2000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За минувшие сутки COVID-19 заразились 1967 (днем ранее - 1616) человек в Украине (подробнее).

3. СИЛОВИКИ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА НЕДЕЛЮ РАЗОГНАЛИ ЛЮДЕЙ У ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В МИНСКЕ: ФОТО. У проходной Минского тракторного завода сегодня утром ОМОН разгонял собравшихся людей (подробнее).

4. КАБМИН СМЕНИЛ ГЛАВУ ТАМОЖНИ, НАЗНАЧИЛ ГОССЕКРЕТАРЯ МИНПРОМА И ГЛАВУ ПОРТА ЮЖНЫЙ. Кабинет министров освободил от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временно возложив обязанности главы ведомства на его заместителя Андрея Павловского (подробнее).

5. СБУ: ВАГНЕРОВСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ - ФЕЙК, НАШИ СОТРУДНИКИ НИКОГО НЕ ВЕРБОВАЛИ. В Службе безопасности Украины заявляют, что ни один их сотрудник не принимал участия в разговорах с боевиками российской частной военной компании Вагнера, а якобы операция по их задержанию "через Беларусь" является фейком (подробнее).

6. РАЗДАЧА ДЕНЕГ АМЕРИКАНЦАМ СРАБОТАЛА. ИТОГ - АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ИНДЕКСА S&P 500. Биржевой индекс 550 американских компаний с наибольшей капитализацией - S&P 500 – достиг рекордного показателя за всю историю существования: 3 395 пункта (подробнее).

7. ЕВРОСОЮЗ НЕ ПРИЗНАЛ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В БЕЛАРУСИ, ОБЕЩАЕТ САНКЦИИ. Главы государств Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. (подробнее).

8. ВТО ЗАЯВИЛА ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ. Барометр мировой торговли достиг рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года (подробнее).

9. SPACEX ПРИВЛЕКЛА РЕКОРДНЫЕ $1,9 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ. Корпорация Илона Маска SpaceX получила финансирование в размере $1,9 млрд (подробнее).

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Арина Толина

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