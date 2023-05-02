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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 мая

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 мая - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

1. Залужный и силовики о 30 000 грн военным: Популизм может быть фатальным. Военное руководство Украины просит доработать до конца мая решение о возврате ежемесячных доплат в 30 000 грн военным. Этот вопрос предлагают рассмотреть на рабочей группе с представителями Верховной Рады, Кабинета министров и Генштаба, законопроект должен быть готов к концу мая (подробнее).

2. ГУР: Крым надо отрезать, тогда будет "жест доброй воли". Советуем бежать, пока есть мост. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что необходимо сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный Крым в военных целях (подробнее).

3. МВД вводит жесткий контроль за сдачей экзаменов по вождению: везде установят камеры. Министерство внутренних дел решило усилить контроль за сдачей как теоретических, так и практических экзаменов по вождению (подробнее).

4. В Дие в сентябре появится возможность оформить куплю-продажу авто – министр. Договора купли-продажи автомобиля с сентября можно будет оформить в Дие, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко (подробнее).

5. Россия может озвучить очередной "жест доброй воли", чтобы скрыть свое поражение – Резников. Министр обороны Алексей Резников предположил, что в результате успехов ВСУ в освободительной войне против российских захватчиков Кремль может озвучить очередной "жест доброй воли" под предлогом техногенной катастрофы у себя в стране (подробнее).

6. Россия сбросила две авиабомбы на остров в Херсонской области, погибли три человека. Сегодня, 2 мая, российские оккупанты сбросили на остров в Херсонской области две авиабомбы. В результате погибли три человека (подробнее).

7. Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады. Верховная Рада продлила действие всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на три месяца. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании парламента 2 мая (подробнее).

8. Украина и Польша соединили энергосистемы дополнительной линией электропередачи. Укрэнерго и польский оператор системы передачи PSE SA включили в работу дополнительную межгосударственную линию электропередачи между Украиной и Польшей (подробнее).

9. В ТрО опровергли вброс Пригожина о якобы уничтожении бронеавто, в котором был Танцюра. Заявление главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина о якобы подрыве на востоке Украины бронеавтомобиля, в котором будто бы находился командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Игорь Танцюра, не соответствует действительности (подробнее).

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