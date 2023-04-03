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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 апреля

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 апреля - Фото
Скриншот с видео

1. Санна Марин проиграла выборы в Финляндии. Ее оппоненты также выступают за Украину и НАТО. Премьер-министр Финляндии Санна Марин проиграла национальные выборы, новым главой правительства может стать лидер правоцентристской Национальной коалиционной партии Петтери Орпо (подробнее).

2. Зеленский отправится в Польшу 5 апреля. У Дуды рассказали об официальном визите. Поляки заявляют, что приезд Зеленского намечен на среду, 5 апреля. Украинский лидер встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве (подробнее).

3. "Смешной фейк". Минобороны показало придуманную россиянами "методичку по ВСУ в Бахмуте". Российские оккупанты распространяют якобы "украинские инструкции" по освещению событий на Бахмутском направлении. В Минобороны назвали это "смешным фейком" (подробнее).

4. Венгрия не смогла помешать. Встреча комиссии Украина-НАТО состоится впервые с 2017 года. 3 и 4 апреля в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина – НАТО, встреча будет проходить впервые с 2017 года – с тех пор как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Альянса (подробнее).

5. Еврокомиссия порекомендует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС – Радио Свобода. Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк (подробнее).

6. ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты "ничего не захватили и они, мягко говоря, очень далеки от этого" (подробнее).

7. Выборы в Болгарии. "Непотопляемый" Борисов ведет ГЕРБ к победе, пророссийские – третьи. На парламентских выборах в Болгарии после обработки более 99% протоколов побеждает правоцентристская партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова (подробнее).

8. Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд. Украина получила от Международного валютного фонда первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет 2 млрд специальных прав заимствований, или около $2,7 млрд (подробнее).

9. Из плена вернулись еще 12 украинцев, среди них пятеро тяжелораненых – фото, видео. Из российского плена освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских (подробнее).

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