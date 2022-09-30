Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 сентября

1. Множественные ракетные удары по Запорожью. Россияне убили утром десятки мирных граждан. Ракетный удар в 07:30 убил в Запорожье по меньшей мере 25 человек, около полусотни ранены. Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра (подробнее).

2. США создают командование в Германии для помощи Украине и обучения ВСУ – NYT. Новое командование будет расположено в штаб-квартире армии США в Висбадене, неподалеку от которого украинские военные проходят обучение на американском оружии. В него войдут порядка 300 человек (подробнее).

3. Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал влиять на РФ. Президент заявил, что "в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета" (подробнее).

4. Лиман. Операция по окружению российской группировки находится на "этапе завершения" — ВСУ. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что операция продолжается, но детали по населенным пунктам, которые освободили Вооруженные Силы Украины, пока называть нельзя (подробнее).

5. Путин объявил "российскими" временно оккупированные войсками РФ территории Украины. Во время своей пропагандистской речи Путин заявил, что жители оккупированных территорий теперь "станут гражданами РФ навсегда" (подробнее).

7. Заявление Евросовета: Не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию. Лидеры стран Европейского совета, в который входят 27 государств, осуждают, "не признают и никогда не признают" организованные россиянами псевдореферендумы и попытку аннексии (подробнее).

8. Зеленский: Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом. Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны – "он не знает, что такое достоинство и честность", заявил Зеленский (подробнее).

9. Байден: Украина должна вернуть все свои территории, мы поддержим оружием. США осуждают сегодняшнюю "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию и продолжат поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над своей территорией (подробнее).

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Оксана Житнюк

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