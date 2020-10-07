Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 октября

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1. НА 1,2 МЛРД ФУНТОВ. УКРАИНА И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О РАЗВИТИИ ВМС – ЗЕЛЕНСКИЙ. Это мощный шаг для военно-морского флота Украины, заявил президент в Лондоне (подробнее).

2. ВЫСШИЙ АНТИКОРСУД ДАЛ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ СУДЬЕ ИЗ ОДЕССЫ. Судью признали виновным в вымогательстве и получении 570 000 грн взятки (подробнее).

3. ПИК ДОЛГОВЫХ ВЫПЛАТ. НБУ СООБЩИЛ О РЕЗКОМ СОКРАЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ. По итогам сентября международные резервы Украины сократились на 8,7% и составили $26,5 млрд (подробнее).

4. ВВП, ЭКСПОРТ, ИНФЛЯЦИЯ. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОБНОВИЛ ПРОГНОЗ ПО УКРАИНЕ. ВВП упадет на 5,5% в 2020-м, вырастет на 1,5% в 2021-м и еще на 3,1% в 2022-м, прогнозирует банк (подробнее).

5. ДЕЛО ЗА РАДОЙ. КОМИТЕТ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЧВК ВАГНЕРА. Постановление вынесут на рассмотрение парламента. Если Верховная Рада его утвердит, будет создана ТСК по делу о якобы сорванной спецоперации (подробнее).

6. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. ПОЛЬША ОШТРАФОВАЛА ГАЗПРОМ НА $7,6 МЛРД. Также штраф наложен еще на пять европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода (подробнее).

7. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За 6 октября зафиксировали 4753 инфицированных, за все время эпидемии – 239 337 (подробнее).

8. КРУШЕНИЕ АН-26. КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ. По результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен полет (подробнее).

9. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. АРМЕНИЯ СОГЛАСНА НА ЗЕРКАЛЬНЫЕ УСТУПКИ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ. Ереван готов пойти ровно настолько компромиссов, ровно насколько готов пойти Баку, подчеркнули в пресс-службе премьера Армении (подробнее).

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