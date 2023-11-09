Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 ноября

1. Кандидат в президенты США назвал Зеленского "нацистом". Штаб начал оправдываться – видео. Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое" (подробнее).

2. Взрывы в Скадовске. Ракетным ударом уничтожен дом с "важными дядьками" из России – фото. Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области произошло два взрыва. Позже был подтвержден ракетный удар по помещению с оккупантами, появились фото последствий (подробнее).

3. Рада отменила мораторий на налоговые проверки с 1 декабря. Верховная Рада в четверг, 9 ноября, поддержала во втором чтении и в целом закон об отмене моратория на налоговые проверки с 1 декабря. Его поддержал 231 депутат при 226 минимально необходимых (подробнее).

4. Гибель помощника Залужного. Офицер аппарата главкома ВСУ получил подозрение. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который подарил гранаты погибшему помощнику генерала Геннадию Частякову (подробнее).

5. Рада поддержала отставку министра спорта Гутцайта. "За" – 243 депутата. Верховная Рада поддержала отставку Вадима Гутцайта с поста министра молодежи и спорта. Решение по Гутцайту поддержали 243 депутата (подробнее).

6. Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,6 трлн грн. Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с доходами 1 768,5 млрд грн и расходами 3 355 млрд грн (в том числе общий фонд – 3 120,6 млрд грн). Бюджет поддержали 276 депутатов (подробнее).

7. Движение судов по новому морскому коридору продолжается, несмотря на атаки россиян. Движение по украинскому коридору не прекращалось, несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру. Движение судов продолжается как на выход, так и на вход в порты Большой Одессы (подробнее).

8. Смертельное ДТП. Нардепу Николаенко был назначен круглосуточный домашний арест. Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от Батькивщины Андрею Николаенко – круглосуточный домашний арест. Политика подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 18-летняя женщина (подробнее).

9. У Зеленского назвали четыре условия для выборов во время войны. Выборы в Украине во время войны пройдут при четырех условиях, озвученных президентом Владимиром Зеленским, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телеканалу 1+1. Нужно международное признание, участие украинских военных и беженцев и неиспользование украинских денег на выборы (подробнее).

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