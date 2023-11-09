Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 9 листопада

1. Кандидат у президенти США назвав Зеленського "нацистом". Штаб почав виправдовуватися — відео. Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше" (детальніше).

2. Вибухи у Скадовську. Ракетним ударом знищено будинок з "важливими дядьками" з Росії — фото. У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунало два вибухи. Пізніше було підтверджено ракетний удар по приміщенню з окупантами, з'явилися фото наслідків (детальніше).

3. Рада скасувала мораторій на податкові перевірки з 1 грудня. Верховна Рада у четвер, 9 листопада, підтримала у другому читанні та в цілому закон про скасування мораторію на податкові перевірки з 1 грудня. Його підтримав 231 депутат при 226 мінімально необхідних (детальніше).

4. Загибель помічника Залужного. Офіцер апарату головкома ЗСУ отримав підозру. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру апарату головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який подарував гранати загиблому помічнику генерала Геннадію Частякову (детальніше).

5. Рада підтримала відставку міністра спорту Гутцайта. "За" – 243 депутати. Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Рішення щодо Гутцайта підтримали 243 депутати (детальніше).

6. Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік з дефіцитом 1,6 трлн грн. Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік з доходами 1 768,5 млрд гривень і видатками 3 355 млрд грн (зокрема загальний фонд – 3 120,6 млрд грн). Бюджет підтримали 276 депутатів (детальніше).

7. Рух суден новим морським коридором триває, попри атаки росіян. Рух українським коридором не припинявся попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру. Рух суден продовжується як на вихід, так і на вхід до портів Великої Одеси (детальніше).

8. Смертельна ДТП. Нардепу Ніколаєнку призначили цілодобовий домашній арешт. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від Батьківщини Андрію Ніколаєнку – цілодобовий домашній арешт. Політика підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула 18-річна жінка (детальніше).

9. У Зеленського назвали чотири умови для виборів під час війни. Вибори в Україні під час війни пройдуть за чотирьох умов, озвучених президентом Володимиром Зеленським, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу 1+1. Потрібне міжнародне визнання, участь українських військових і біженців та невикористання українських грошей на вибори (детальніше).

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