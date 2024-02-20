Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 20 февраля

Новый расстрел россиянами украинских военнопленных, самый большой пакет помощи от Швеции, анонс встречи Зеленского со Слугами народа и прочее

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Alessandro Della Valle)

1. Россияне запустили по Украине 23 "шахеда", а также ракеты С-400 и Х-31. ПВО сбила все БПЛА. Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами в ночь на 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил (подробнее).

2. Расстрел пленных на "Зените": омбудсман обратился в ООН для выяснения обстоятельств. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста для выяснения всех обстоятельств убийства россиянами украинских военных, которые согласились сдаться в плен в укрепрайоне "Зенит" в Авдеевке (подробнее).

3. Польские фермеры высыпали украинское зерно на пути – фото, видео. Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной и высыпали на рельсы украинское зерно из грузового вагона (подробнее).

4. Швеция передаст Украине самый большой пакет помощи. Там ПВО, БМП CV-90 и штурмовые катера. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму около $683 млн (подробнее).

5. Оборонный комитет Совета обсуждает мобилизацию заключенных – нардеп. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривает вопросы мобилизации заключенных и осужденных. Об этом LIGA.net сообщил народный депутат от Слуги народа, член комитета Юрий Здебский (подробнее).

6. 3 ОШБр: Россия имеет силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой, основное направление – Ласточкино. В районе Авдеевки у российской армии достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения, основное направление – Ласточкино. Об этом заявил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин (подробнее).

7. Вблизи Роботиного россияне расстреляли троих украинских военнопленных. Начато расследование. В соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты якобы расстреливают украинских военнопленных на южном направлении. Офис генпрокурора заявил о начале расследования (подробнее).

8. Отдельные подразделения тестируют дроны с искусственным интеллектом, но это очень сложный процесс – ВСУ. Некоторые операторы в некоторых украинских подразделениях уже тестируют беспилотники с функцией искусственного интеллекта, однако эта технология остается сложной в осуществлении операций на фронте. Об этом на брифинге 20 февраля рассказал заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский (подробнее).

9. Зеленский впервые за два года Великой войны соберет на встречу Слуг народа. Тема общая. Президент Владимир Зеленский завтра, 21 февраля, впервые с начала великой войны должен собрать на встречу фракцию Слуга народа. Об этом сообщили два собеседника LIGA.net во фракции (подробнее).

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