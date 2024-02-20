Розстріл полонених на "Зеніті": омбудсман звернувся до ООН для з'ясування обставин

Омбудсмен повідомив про те, що надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин убивства росіянами українських військових, які зголосилися здатись у полон в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіївці.

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Як зазначив Лубінець, через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з Росією. Він повідомив, що діалог був щодо надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів.

Він наголосив, що надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Він підкреслив, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.

За словами омбудсмена, окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Тоді ж українські військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

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"Що трапилося після цих домовленостей, ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт". Родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки що не підтверджена", — написав Лубінець.

Лубінець додав, що вихід з Авдіївки українських захисників відбувався в умовах безперервного бомбардування, обстрілів евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалося евакуювати. Але шансів для повторних спроб евакуації не залишалося через масштабний наступ окупантів.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон, а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

19 лютого заступник командира з'єднання Жорін заявляв, що в Авдіївці деякі підрозділи 3 окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися.

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