Расстрел пленных на "Зените": омбудсман обратился в ООН для выяснения обстоятельств

Омбудсмен сообщил о том, что направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста для выяснения всех обстоятельств убийства россиянами украинских военных, которые согласились сдаться в плен в укрепрайоне "Зенит" в Авдеевке.

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Как отметил Лубинец, из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с Россией. Он сообщил, что диалог был по оказанию помощи украинским тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами.

Он отметил, что направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Он подчеркнул, что это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, убивая военнопленных.

По словам омбудсмена, оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Тогда же украинские военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни.

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"Что случилось после этих договоренностей, мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит". Семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По шестому бойцу информация пока не подтверждена", – написал Лубинец.

Лубинец добавил, что выход из Авдеевки украинских защитников происходил в условиях непрерывной бомбежки, обстрелов эвакуационных путей и автомобилей. Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. Но шансов для повторных попыток эвакуации не оставалось из-за масштабного наступления оккупантов.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

19 февраля заместитель командира соединения Жорин заявлял, что в Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться.

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