Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 20 лютого

Новий розстріл росіянами українських військовополонених, найбільший пакет допомоги від Швеції, анонс зустрічі Зеленського зі Слугами народу та інше

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Alessandro Della Valle)

1. Росіяни запустили по Україні 23 "шахеди", а також ракети С-400 і Х-31. ППО збила всі БпЛА. Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами в ніч проти 20 лютого. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил (детальніше).

2. Розстріл полонених на "Зеніті": омбудсман звернувся до ООН для з'ясування обставин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин убивства росіянами українських військових, які зголосилися здатись у полон в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіївці (детальніше).

3. Польські фермери висипали українське зерно на колії – фото, відео. Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною і висипали на колії українське зерно з вантажного вагона (детальніше).

4. Швеція передасть Україні найбільший пакет допомоги. Там ППО, БМП CV-90 та штурмові катери. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму близько $683 млн (детальніше).

5. Оборонний комітет Ради обговорює мобілізацію ув'язнених – нардеп. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглядає питання щодо мобілізації ув'язнених та засуджених. Про це LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член комітету Юрій Здебський (детальніше).

6. 3 ОШБр: Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою, основний напрямок – Ласточкине. У районі Авдіївки російська армія має достатньо сил та засобів для подальшого просування, основний напрямок – Ласточкине. Про це заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін (детальніше).

7. Поблизу Роботиного росіяни розстріляли трьох українських військовополонених. Розпочато розслідування. У соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти нібито розстрілюють українських військовополонених на південному напрямку. Офіс генпрокурора заявив про початок розслідування (детальніше).

8. Окремі підрозділи тестують дрони зі штучним інтелектом, але це дуже складний процес – ЗСУ. Окремі оператори в деяких українських підрозділах уже тестують безпілотники з функцією штучного інтелекту, проте ця технологія залишається складною у втіленні операцій на фронті. Про це на брифінгу 20 лютого розповів заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський (детальніше).

9. Зеленський вперше за два роки великої війни збере на зустріч Слуг народу. Тема загальна. Президент Володимир Зеленський завтра, 21 лютого, вперше з початку великої війни має зібрати на зустріч фракцію Слуга народу. Про це повідомили два співрозмовники LIGA.net у фракції (детальніше).

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