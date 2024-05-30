Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 30 мая

Разведка поразила четыре российских катера КС-701 "Тунец" в Крыму, Дания не против использования Силами обороны истребителей F-16 для ударов по РФ

F-16 (Фото: EPA)

1. Разведка поразила не два, а четыре "Тунца" в Крыму: два из них уничтожены. В Главном управлении разведки Министерства обороны уточнили детали спецоперации и отметили, что дронами Magura V5 были поражены четыре российских катера КС-701 "Тунец" и два из них – уничтожены (подробнее).

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2. ASC 890 как усиление "глаз" F-16. Воздушные силы рассказали, что за самолет передает Швеция. Самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890), вошедший в последний и крупнейший пакет военной помощи Украине от Швеции, будет служить, в частности, усилением для западных истребителей F-16. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш (подробнее).

3. Бронирование от мобилизации будет запущено в Дии. Возможно, уже через месяц. В Дии появится функция бронирования от мобилизации, объявила в четверг заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции Forbes (подробнее).

4. Украина привлечет $7,8 млрд от США на 40 лет. Но долг могут списать раньше. Украина и США договорились об условиях привлечения $7,8 млрд кредита, предусмотренного новым американским пакетом помощи. Соответствующий проект соглашения между странами приняло украинское правительство, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (подробнее).

5. Дания не против, чтобы Украина атаковала переданными ею F-16 военные цели в России. Дания не против использования силами обороны истребителей F-16 против военных целей на территории России. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в комментарии датскому государственному каналу TV 2 (подробнее).

6. Фонд Притулы за 2023-й покрыл меньше половины запросов военных: донатов столько же, а денег меньше. Наибольшая сложность для фонда волонтера Сергея Притулы – это возможность удовлетворить все поступающие запросы. По итогам 2023 года удалось полностью или частично покрыть около 47% потребностей военных. Об этом он рассказал в комментарии для LIGA.net (подробнее).

7. Шмыгаль ответил на петицию Tabletki.ua: скандальный проект постановления доработают. Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию с призывом не запрещать сервисы бронирования фармацевтической продукции в местах продаж. Ответ обнародован на сайте правительства (подробнее).

8. Статус "в розыске" в Резерв+ появляется в случае нарушения правил мобилизационного учета – Минобороны. Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" может появляться у военнообязанных, если были нарушены правила мобилизационного учета. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин (подробнее).

9. Госбюро расследований хочет способствовать возвращению на позиции бойцов, осуществивших СОЧ. Государственное бюро расследований будет пытаться содействовать возвращению военных в места прохождения службы, которые они самовольно покинули, а не открытию большего количества уголовных дел в отношении их. Об этом Интерфакс-Украина рассказал директор ГБР Алексей Сухачев (подробнее).

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