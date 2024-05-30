Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 30 травня

Розвідка вразила чотири російські катери КС-701 "Тунець" у Криму, Данія не проти використання Силами оборони винищувачів F-16 для ударів по РФ

F-16 (Фото: EPA)

1. Розвідка вразила не два, а чотири "Тунця" в Криму: два з них знищені. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони уточнили деталі спецоперації та зазначили, що дронами Magura V5 було вражено чотири російські катери КС-701 "Тунець" й два з них – знищено (детальніше).

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2. ASC 890 як посилення "очей" F-16. Повітряні сили розповіли, що за літак передає Швеція. Літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), який увійшов в останній та найбільший пакет військової допомоги Україні від Швеції, слугуватиме, зокрема, підсиленням для західних винищувачів F-16. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш (детальніше).

3. Бронювання від мобілізації запустять у Дії. Можливо, вже за місяць. У Дії з'явиться функція бронювання від мобілізації, оголосила в четвер заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції Forbes (детальніше).

4. Україна залучить $7,8 млрд від США на 40 років. Але борг можуть списати раніше. Україна і США домовились про умови залучення $7,8 млрд кредиту, який передбачений новим американським пакетом допомоги. Відповідний проєкт угоди між країнами ухвалив український уряд, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (детальніше).

5. Данія не проти, щоб Україна атакувала переданими нею F-16 військові цілі в Росії. Данія не проти використання Силами оборони винищувачів F-16 проти військових цілей на території Росії. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у коментарі данському державному каналу TV 2 (детальніше).

6. Фонд Притули за 2023-й покрив менше половини запитів військових: донатів стільки ж, а грошей менше. Найбільша складність для фонду волонтера Сергія Притули – це можливість задовольнити всі запити, які надходять. За підсумками 2023 року вдалось повністю або частково покрити близько 47% потреб військових. Про це він розповів у коментарі для LIGA.net (детальніше).

7. Шмигаль відповів на петицію Tabletki.ua: скандальний проєкт постанови доопрацюють. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петиціюіз закликом не забороняти сервіси бронювання фармацевтичної продукції у місцях продажу. Відповідь оприлюднено на сайті уряду (детальніше).

8. Статус "у розшуку" у Резерв+ з'являється у разі порушення правил мобілізаційного обліку – Міноборони. Статус "у розшуку" у застосунку "Резерв+" може з'являтися у військовозобов'язаних, якщо були порушені правила мобілізаційного обліку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін (детальніше).

9. Держбюро розслідувань хоче сприяти поверненню на позиції бійців, які здійснили СЗЧ. Державне бюро розслідувань намагатиметься сприяти поверненню військових до місць проходження служби, які вони самовільно залишили, а не відкриттю більшої кількості кримінальних проваджень щодо них. Про це Інтерфакс-Україна розповів директор ДБР Олексій Сухачов (детальніше).

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