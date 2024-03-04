Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 4 марта

Фото: Генштаб ВСУ

1. ВСУ: На Авдеевском направлении продвижение россиян прекращено. Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. По его словам, с начала суток и до 18:00 на Авдеевском направлении была отбита 21 атака оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское (подробнее).

2. Идут тяжелые бои в Ивановском, ВСУ готовятся к обороне Часового Яра: детали от ОСГВ "Хортица". Пока в пределах Ивановского идут жестокие бои, Вооруженные Силы Украины пытаются удержать эти рубежи, однако враг подбрасывает туда значительные резервы. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, украинские военные готовятся защищать Часов Яр (подробнее).

3. Шифры, секретные документы и идентификация генералитета: ГУР сломало Минобороны России – фото. Киберспециалисты Главного управления разведки реализовали очередную спецоперацию против России. В результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ. В ГУР сообщили, что теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовалось врагом, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны (подробнее).

4. Трампу разрешили баллотироваться на президентских выборах – решил Верховный суд США. Верховный суд США заявил, что Дональд Трамп может участвовать в нынешних президентских выборах, сообщает агентство Bloomberg. Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах из-за участия в мятеже – попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года (подробнее).

5. Жалоб стало больше. Минздрав начинает проверку военно-врачебных комиссий в Киеве. В столице начнут проверять военно-врачебные комиссии. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал указ о создании рабочей группы для проведения проверки. Глава Минздрава отметил, что такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые министерство получает в последнее время (подробнее).

6. Кадровые изменения в ВСУ продолжаются. Зеленский сменил командующего Силами поддержки. Президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ. Пост получил бригадный генерал Александр Яковец. С 2009 по 2018 год он был командиром 91 отдельного полка оперативного обеспечения. В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики, заместителем начальника штаба ОК "Восток", а с 19 февраля 2020 года он занимал должность начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ (подробнее).

7. Сырский доложил Зеленскому о кадровых перестановках в бригадах на фронте и ротациях. Президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский доложил ему о результатах аудита в войсках. Он сообщил об оперативной ситуации на главных направлениях фронта, аудите ВСУ, ротации бригад и кадровых решениях в ней. Также были доклады разведок, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел (подробнее).

8. Шмыгаль: Украина готова продлить транзит газа, но с Россией должны договариваться другие. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник. Таким образом, он фактически подтвердил январское заявление словацкого премьера Роберта Фицо (подробнее).

9. ВСУ: Россияне приступили к тактике выжженной земли на Донбассе, уничтожают бомбами КАБ все. На Донбассе россияне прибегли к тактике выжженной земли, которая заключается в уничтожении позиций и зданий управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш. По его словам, оккупанты применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, которые наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами. Он отметил, что враг и дальше сбрасывает управляемые авиационные бомбы (КАБы) с самолетов Су-34 и Су-35 (подробнее).

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