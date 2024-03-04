Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 4 березня

Фото: Генштаб ЗСУ

1. ЗСУ: На Авдіївському напрямку просування росіян припинено. Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, від початку доби й до 18:00 на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку окупантів у районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське (детальніше).

2. Йдуть важкі бої в Іванівському, ЗСУ готуються до оборони Часового Яру: деталі від ОСУВ "Хортиця". Наразі в межах Іванівського йдуть жорстокі бої, Збройні Сили України намагаються утримати ці рубежі, проте ворог підкидає туди значні резерви. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, наразі українські військові готуються захищати Часів Яр (детальніше).

3. Шифри, секретні документи та ідентифікація генералітету: ГУР зламало Міноборони Росії – фото. Кіберфахівці Головного управління розвідки реалізували чергову спецоперацію проти Росії. У результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. У ГУР повідомили, що тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувалося ворогом, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни (детальніше).

4. Трампу дозволили балотуватися на президентських виборах – вирішив Верховний суд США. Верховний суд США заявив, що Дональд Трамп може брати участь у цьогорічних президентських виборах, повідомляє агентство Bloomberg. Раніше Верховний суд штату Колорадо заборонив Трампу балотуватися на виборах через участь у заколоті – спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року (детальніше).

5. Скарг побільшало. МОЗ розпочинає перевірку військово-лікарських комісій у Києві. У столиці розпочнуть перевіряти військово-лікарські комісії. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що підписав указ про створення робочої групи для проведення перевірки. Очільник МОЗ зазначив, що таке рішення викликане збільшенням кількості скарг, які міністерство отримує останнім часом (детальніше).

6. Кадрові зміни у ЗСУ тривають. Зеленський змінив командувача Сил підтримки. Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ. Посаду отримав бригадний генерал Олександр Яковець. З 2009 до 2018 року він був командиром 91 окремого полку оперативного забезпечення. У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики, заступником начальника штабу ОК "Схід", а з 19 лютого 2020 року він обіймав посаду начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ (детальніше).

7. Сирський доповів Зеленському про кадрові перестанови у бригадах на фронті та ротаціях. Президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів йому про результати аудиту у військах. Він повідомив про оперативну ситуацію на головних напрямках фронту, аудит ЗСУ, ротації бригад і кадрові рішення в ній. Також були доповіді розвідок, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ (детальніше).

8. Шмигаль: Україна готова продовжити транзит газу, але з Росією мають домовлятися інші. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме чинний транзитний контракт з Росією, але готова зберегти транзит газу з Росії в Євросоюз на замовлення європейських країн. Про це він сказав на пресконференції в понеділок. Таким чином він фактично підтвердив січневу заяву словацького прем'єра Роберта Фіцо (детальніше).

9. ЗСУ: Росіяни розпочали тактику випаленої землі на Донбасі, знищують бомбами КАБ усе. На Донбасі росіяни вдалися до тактики випаленої землі, яка полягає у знищенні позицій та будівель керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, окупанти застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, які завдають ударів некерованими авіаційними ракетами. Він зазначив, що ворог і надалі скидає керовані авіаційні бомби (КАБи) з літаків Су-34 та Су-35 (детальніше).

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