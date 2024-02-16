Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 16 февраля

Ситуация в Авдеевке, соглашение о безопасности и военная помощь от Германии, смерть Навального и другие новости

Иллюстративнео фото: 3 ОШБр

1. Авдеевка. РФ бросает колоссальные силы, против ВСУ воюет более 12 отдельных соединений врага – 110 ОМБр. Российская армия бросает на Авдеевское направление колоссальные силы в количестве личного состава, бронетехники и авиации. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада. Военные заявили, что против них – более 12 отдельных соединений противника, среди которых: бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения (подробнее).

2. Авдеевка. Командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит" – генерал Тарнавский. Украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский. По его словам, после многих месяцев боев командование решило отвести подразделения с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города (подробнее).

3. Против 3 ОШБр – не менее 15 000 оккупантов. Заблокированных подразделений ВСУ в Авдеевке нет. Против сил 3 отдельной штурмовой бригады в Авдеевке — не менее 15 000 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады. Военные отметили, что нанесли поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения – фактически "стертые". Предварительно реальное количество потерь среди армии России оценивается в 4200 убитыми и ранеными (подробнее).

4. 3 ОШБр показала видео из подвалов Авдеевского Коксохима. От КАБов сыпется потолок – видео. Пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, в котором украинские бойцы укрываются от обстрелов российской армии (подробнее).

5. Договор безопасности между Украиной и Германией – полный текст. Офис президента опубликовал полный текст соглашения о сотрудничестве между Украиной и Германией в области безопасности. Ранее ее подписали президент Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц. Соглашение действует в течение 10 лет со дня его подписания (подробнее).

6. Снаряды, ПВО SkyNex и прочее. Германия подготовила пакет помощи Украине на 1,1 млрд евро. Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро. "Мюнхенский пакет" предусматривает предоставление Украине 120 000 артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм и дополнительных 100 ракет IRIS-T SLS в этом году, а также вторую систему противовоздушной обороны SkyNex, которая должна быть поставлена в 2025 году (подробнее).

7. Зеленский отреагировал на смерть Навального: Путин его убил, это существо должно потерять все. Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть российского диссидента Алексея Навального в тюрьме 16 февраля. По его словам, очевидно, что Навальный убит диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что Путин "не должен сохранить ничего" (подробнее).

8. Пограничники говорят о блокировании гуманитарных грузов из-за действий польских фермеров. Из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с доставлением гуманитарной помощи. Об этом отметил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что движение ограничено и количество пересечения границы грузовиками очень мало, поэтому на территории Польши образовалась очередь (подробнее).

9. Россия атаковала Украину уже по меньшей мере 24 ракетами KN-23 из КНДР – генпрокурор. Россия уже использовала не менее 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин (подробнее).

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