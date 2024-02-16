Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 16 лютого

Ситуація в Авдіївці, безпекова угода та військова допомога від Німеччини, смерть Навального та інші новини

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

1. Авдіївка. РФ кидає колосальні сили, проти ЗСУ воює понад 12 окремих з'єднань ворога — 110 ОМБр. Російська армія кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада. Військові заявили, що проти них — понад 12 окремих з'єднань противника, серед яких: бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення (детальніше).

2. Авдіївка. Командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт" — генерал Тарнавський. Українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський. За його словами, після багатьох місяців боїв командування вирішило відвести підрозділи із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста (детальніше).

3. Проти 3 ОШБр – не менше ніж 15 000 окупантів. Заблокованих підрозділів ЗСУ в Авдіївці немає. Проти сил 3 окремої штурмової бригади в Авдіївці — не менше ніж 15 000 окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади. Військові зазначили, що завдали уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат серед армії Росії оцінюється в 4200 вбитими й пораненими (детальніше).

4. 3 ОШБр показала відео з підвалів Авдіївського Коксохіму. Від КАБів сиплеться стеля – відео. Пресслужба Третьої окремої штурмової бригади опублікувала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, в якому українські бійці укриваються від обстрілів російської армії (детальніше).

5. Безпекова угода між Україною та Німеччиною – повний текст. Офіс президента опублікував повний текст угоди про співробітництво між Україною та Німеччиною у сфері безпеки. Раніше її підписали президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц. Угода діє протягом 10 років з дня її підписання (детальніше).

6. Снаряди, ППО SkyNex та інше. Німеччина підготувала пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро. "Мюнхенський пакет" передбачає надання Україні 120 000 артилерійських боєприпасів калібру 122-мм та додаткових 100 ракет IRIS-T SLS цього року, а також другу систему протиповітряної оборони SkyNex, яка має бути поставлена у 2025 році (детальніше).

7. Зеленський відреагував на смерть Навального: Путін його вбив, ця істота має втратити все. Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть російського дисидента Олексія Навального у в'язниці 16 лютого. За його словами, очевидно, що Навального вбито диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що Путін "не має зберегти нічого" (детальніше).

8. Прикордонники говорять про блокування гуманітарних вантажів через дії польських фермерів. Через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з доставленням гуманітарної допомоги. Про це зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, що рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга (детальніше).

9. Росія атакувала Україну вже щонайменше 24 ракетами KN-23 з КНДР – генпрокурор. Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін (детальніше).

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