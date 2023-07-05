Девять главных новостей Украины и мира на 5 июля 19:00

1. Бахмут. ВСУ наступают в районе Клещиевки, имеют успех, россияне вводят резервы — Генштаб. ВСУ продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, оказывают давление на врага и выбивают его с ранее занятых рубежей (подробнее).

2. В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Генерал Павлюк: Он уволен из ВСУ. Заместитель министра обороны Александр Павлюк заявил, что сотрудник Закарпатского территориального центра комплектования (военкомата), который пьяным избил женщину в Ужгороде, уволен из рядов ВСУ (подробнее).

3. Макеевка. Появилось видео уничтожения арсенала россиян – от взрыва образовался огромный "гриб". В соцсетях говорят, что в Макеевке россияне разместили большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилмассива (подробнее).

4. Среди европейских компаний больше налогов в бюджет России уплатили немецкие – Bild. Компании из Германии в прошлом году уплатили в российский бюджет больше средств в виде налогов, чем любые другие европейские компании, пишет немецкое издание (подробнее).

5. Кремль собирается привлечь в армию России еще 500 000 человек для войны на истощение – Генштаб. По планам Кремля, в ряды оккупационной армии России предполагается дополнительно привлечь до 500 000 человек, и, учитывая большой мобилизационный ресурс, Москва "способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для длительной войны на истощение" (подробнее).

6. Украинцев попросили больше экономить электроэнергию из-за жары. Из-за повышения температуры воздуха потребление электроэнергии в вечерние часы 4 июля увеличилось на 9% по сравнению с прошлой неделей. Также изменился период максимального потребления в течение суток. Поэтому Укрэнерго призвало потребителей экономить (подробнее).

7. Ставка. Решено наращивать производство оружия и боеприпасов. На расширенном заседании Ставки верховного главнокомандующего решено продолжать наращивать собственное производство военной техники и боеприпасов (подробнее).

8. Украина, Британия, Канада и Швеция подали в суд ООН иск против Ирана за сбитый боинг. В заявлении утверждается, что действия и бездействие Ирана относительно сбивания самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, являются нарушением международных правовых обязательств Ирана (подробнее).

9. Взрыв в суде в Киеве: на месте работают правоохранители. Есть информация, что взрыв якобы устроил Игорь Гуменюк. Он обвиняется в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года. Тогда погибли четверо бойцов Нацгвардии, 65 военнослужащих получили ранения (подробнее).

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