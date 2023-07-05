Дев'ять головних новин України та світу на 5 липня 19:00

1. Бахмут. ЗСУ наступають у районі Кліщіївки, мають успіх, росіяни вводять резерви — Генштаб. ЗСУ продовжують наступ північніше і південніше Бахмута, чинять тиск на ворога і вибивають його з раніше зайнятих рубежів (детальніше).

2. В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку. Генерал Павлюк: Він звільнений із ЗСУ. Заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що співробітника Закарпатського територіального центру комплектування (військкомату), який п'яним побив жінку в Ужгороді, звільнено з лав ЗСУ (детальніше).

3. Макіївка. З'явилося відео знищення арсеналу росіян — від вибуху утворився величезний "гриб". У соцмережах кажуть, що у Макіївці росіяни розмістили великий склад із боєкомплектом до реактивних систем залпового вогню у дворі недобудованого житлового масиву (детальніше).

4. Серед європейських компаній найбільше податків до бюджету Росії сплатили німецькі – Bild. Компанії з Німеччини торік сплатили до російського бюджету більше коштів у вигляді податків, ніж будь-які інші європейські компанії, пише німецьке видання (детальніше).

5. Кремль збирається залучити до армії Росії ще 500 000 осіб для війни на виснаження – Генштаб. За планами Кремля, до лав окупаційної армії Росії передбачається додатково залучити до 500 000 осіб, і, з огляду на великий мобілізаційний ресурс, Москва "здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для тривалої війни на виснаження" (детальніше).

6. Українців попросили більше економити електроенергію через спеку. Через підвищення температури повітря споживання електроенергії у вечірні години 4 липня збільшилося на 9%, порівнюючи з минулим тижнем. Також змінився період максимального споживання протягом доби. Тому Укренерго закликало споживачів економити (детальніше).

7. Ставка. Вирішено нарощувати виробництво своєї зброї та боєприпасів. На розширеному засіданні Ставки верховного головнокомандувача вирішено продовжувати нарощувати власне виробництво військової техніки та боєприпасів (детальніше).

8. Україна, Британія, Канада і Швеція подали до суду ООН позов проти Ірану за збитий боїнг. У заяві стверджується, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, є порушенням міжнародних правових зобов’язань Ірану (детальніше).

9. Вибух у суді в Києві: на місці працюють правоохоронці. Є інформація, що вибух нібито влаштував Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015 року. Тоді загинуло четверо бійців Нацгвардії, 65 військовослужбовців отримали поранення (детальніше).

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