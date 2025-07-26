Директор НАБУ: Атаки будут продолжаться, но станут более изощренными

Семён Кривонос (Facebook директора НАБУ)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уверен, что после принятия нового закона, который восстановит независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, атаки на эти органы со стороны властей не прекратятся. Такое мнение он высказал в интервью Суспільному.

"Атаки будут продолжаться, но они будут более изощренными. Электризация общества будет продолжаться, как и сообщения о том, что НАБУ и САП неэффективны, "вы выбрали не тех, они ничего не делают, не добиваются никаких результатов". Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество к тому, что, в конце концов, пора [нас] реформировать", – сказал Кривонос.

Он добавил, что руководство НАБУ и САП намерено сделать эти органы более эффективными, чтобы предотвратить будущие атаки.

"В следующей атаке мы можем и не устоять – мы это четко осознаем и понимаем. Поэтому два компонента: работать и общаться с обществом. Общаться с теми людьми, которые нас сейчас поддерживают", – рассказал он.

Директор НАБУ призвал народных депутатов принять новый законопроект, который восстановит независимость антикоррупционных структур, как в целом, так и в его основе.

"Если будет только первое чтение, это фактически может затянуть этот процесс на неопределенный срок и создать для нас дополнительные риски. Потому что все это время мы не сможем эффективно расследовать дела", – пояснил Кривонос.