Директор НАБУ: Атаки триватимуть, але будуть більш філігранними
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос впевнений, що після ухвалення нового закону, який відновить незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, атаки на ці органи з боку влади не припиняться. Таку думку він висловив в інтерв'ю Суспільному.
"Атаки триватимуть, але вони будуть більш філігранними. Електризація суспільства продовжиться, як і меседжі про те, що НАБУ й САП неефективні, "ви вийшли не за тих, вони нічого не роблять, не досягають жодних результатів". Дискредитація посилюватиметься ще більше, щоби підготувати українське суспільство, що зрештою пора [нас] реформувати", – сказав Кривонос.
Він додав, що керівництво НАБУ і САП має намір зробити ці органи ефективнішими, щоб попередити майбутні атаки.
"В майбутній атаці можна буде й не встояти – ми це чітко усвідомлюємо й розуміємо. Тому дві компоненти: працювати та комунікувати з суспільством. Комунікувати з тими людьми, які нас зараз підтримують", – розповів він.
Директор НАБУ закликав народних депутатів ухвалити новий законопроєкт, що відновить незалежність антикорупційних структур, одночасно за основу і в цілому.
"Якщо буде тільки перше читання, фактично це може затягнути цей процес на невизначений термін і створити для нас додаткові ризики. Тому що весь цей час ми не можемо розслідувати справи ефективно", – пояснив Кривонос.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент заявив, що "почув вулицю", та пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня він погодив текст законопроєкту, а згодом вніс його до Верховної Ради на розгляд. Паралельно з цим у Раді зареєстрували законопроєкт від нардепів, який має повернути НАБУ та САП незалежність.
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