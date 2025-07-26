Директор НАБУ: Атаки триватимуть, але будуть більш філігранними

Семен Кривонос (Facebook директора НАБУ)

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос впевнений, що після ухвалення нового закону, який відновить незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, атаки на ці органи з боку влади не припиняться. Таку думку він висловив в інтерв'ю Суспільному.

"Атаки триватимуть, але вони будуть більш філігранними. Електризація суспільства продовжиться, як і меседжі про те, що НАБУ й САП неефективні, "ви вийшли не за тих, вони нічого не роблять, не досягають жодних результатів". Дискредитація посилюватиметься ще більше, щоби підготувати українське суспільство, що зрештою пора [нас] реформувати", – сказав Кривонос.

Він додав, що керівництво НАБУ і САП має намір зробити ці органи ефективнішими, щоб попередити майбутні атаки.

"В майбутній атаці можна буде й не встояти – ми це чітко усвідомлюємо й розуміємо. Тому дві компоненти: працювати та комунікувати з суспільством. Комунікувати з тими людьми, які нас зараз підтримують", – розповів він.

Директор НАБУ закликав народних депутатів ухвалити новий законопроєкт, що відновить незалежність антикорупційних структур, одночасно за основу і в цілому.

"Якщо буде тільки перше читання, фактично це може затягнути цей процес на невизначений термін і створити для нас додаткові ризики. Тому що весь цей час ми не можемо розслідувати справи ефективно", – пояснив Кривонос.