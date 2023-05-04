Директор ЦРУ провел брифинг по "атаке" на Кремль. США не видят признаков, что это Украина
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс провел закрытый брифинг насчет взрывов над Кремлем, в Сенате заявили, что США пока не видят признаков, что за этим стоит Украина. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, цитирует его CNN.
По его словам, США по-прежнему имеют мало информации, однако пока нет никаких указаний на то, что источником "атаки" на Кремль была Украина.
На вопрос, исключают ли американские спецслужбы идею о том, что за взрывом стоит Киев, сенатор заявил, что еще рано говорить о чем-либо наверняка.
Уорнер сказал, что нет ничего необычного в том, что у него нет достаточной информации, учитывая, как недавно произошел инцидент.
Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.
После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.
- Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.
- В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.
- У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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