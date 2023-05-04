Директор ЦРУ провел брифинг по "атаке" на Кремль. США не видят признаков, что это Украина

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс провел закрытый брифинг насчет взрывов над Кремлем, в Сенате заявили, что США пока не видят признаков, что за этим стоит Украина. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, цитирует его CNN.

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По его словам, США по-прежнему имеют мало информации, однако пока нет никаких указаний на то, что источником "атаки" на Кремль была Украина.

На вопрос, исключают ли американские спецслужбы идею о том, что за взрывом стоит Киев, сенатор заявил, что еще рано говорить о чем-либо наверняка.

Уорнер сказал, что нет ничего необычного в том, что у него нет достаточной информации, учитывая, как недавно произошел инцидент.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Дмитро Гриниченко

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