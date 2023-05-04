UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Директор ЦРУ провел брифинг по "атаке" на Кремль. США не видят признаков, что это Украина

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 08:13
Директор ЦРУ провел брифинг по
Марк Уорнер (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс провел закрытый брифинг насчет взрывов над Кремлем, в Сенате заявили, что США пока не видят признаков, что за этим стоит Украина. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, цитирует его CNN.

По его словам, США по-прежнему имеют мало информации, однако пока нет никаких указаний на то, что источником "атаки" на Кремль была Украина.

На вопрос, исключают ли американские спецслужбы идею о том, что за взрывом стоит Киев, сенатор заявил, что еще рано говорить о чем-либо наверняка. 

Уорнер сказал, что нет ничего необычного в том, что у него нет достаточной информации, учитывая, как недавно произошел инцидент.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. 

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война кремль сенат сша цру Уильям Бернс марк уорнер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 