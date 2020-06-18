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Двенадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июня

Двенадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июня - Фото
18.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. СУД ПО МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОРОШЕНКО ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 ИЮЛЯ. Офис генпрокурора изменил ходатайство и просит теперь не ареста, а личного обязательства (подробнее).

2. РАДА ПРОВАЛИЛА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ КАБМИНА. Правительство Шмыгаля не получило иммунитет от увольнения на год (подробнее).

3. ЧАСТЬ ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ ПОЙДЕТ НА ДОРОГИ. Закон о перераспределении средств приняла сегодня Верховная Рада (подробнее).

4. УКРАИНСКУЮ ВЛАСТЬ ПРИЗВАЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУДЫ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЧЕТОВ. Заявления сделали посольства США, Канады и Германии (подробнее).

5. WIZZ AIR ВОЗОБНОВИЛА РЕЙСЫ ИЗ ЖУЛЯН. Рейсы в ряд европейских городов были совершены 17 июня (список маршрутов).

6. ЕС ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЗА КРЫМ. Они будут действовать до июня 2021 года (подробнее).

7. В УКРАИНЕ РЕКОРДНАЯ СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19. За вчерашние сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной инфекции (подробнее).

8. В КОНКУРСЕ НА ГЛАВУ ОЩАДБАНКА ПОБЕДИЛ СЕРГЕЙ НАУМОВ. В ходе голосования набсовета "градус дискуссии был слишком высок", сообщает источник (подробнее).

9. УКРГАЗДОБЫЧА ВЫИГРАЛА СПОР С КАРПАТЫГАЗОМ. Стокгольмский арбитраж увеличил долю компании в совместном с Карпатыгазом проекте (подробнее).

10. ГЕРМАНИЯ ОБВИНИЛА ВЛАСТИ РОССИИ В ЗАКАЗНОМ УБИЙСТВЕ. Обвинение в убийстве Зелимхана Ханшогшвили в 2019 году в Берлине предъявлено россиянину Вадиму Красикову, заказчиком названо правительство РФ (подробнее).

11. УКРАИНА ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ. С 18 июня будут проводиться суточные аукционы по поставкам по этим направлениям (подробнее).

12. РАДА ОТМЕНИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ В 2020 ГОДУ. Обязательное ВНО для поступления в вузы сохранится (подробнее).

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Денис Юдин
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