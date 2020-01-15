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Boeing 737. Необходимости созывать Совбез ООН нет - Ельченко

Boeing 737. Необходимости созывать Совбез ООН нет - Ельченко - Фото
Владимир Ельченко (Фото - EPA)
15.01.2020, 06:32

Посол Украины в США рассказал, что Украина будет сотрудничать с компанией Boeing по расследованию о крушении лайнерам МАУ в Тегеране

Необходимости созывать Совет безопасности ООН в связи со сбитым в Иране украинским лайнером нет, поскольку Иран признал свою вину. Об этом заявил посол Украины в США и бывший представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам пришлось бы обращаться в Совет безопасности ООН. Но, поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно собирать СБ ООН", - сказал он.

Также Ельченко рассказал, что компания Boeing предложила свои услуги и поддержку в расследовании. В случае, если Украина получит доступ к "черным ящикам", то работы с ними, возможно, будут проводиться вместе с Boeing. Также представители компании войдут в состав создающейся международной комиссии.

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Иран авиакатастрофа мау владимир ельченко
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