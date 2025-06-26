Эрдоган: Трамп присоединится к переговорам в Турции, если Путин приедет

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Ramon van Flymen/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что приедет в Турцию на переговоры по урегулированию войны РФ против Украины, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

Соответствующее заявление турецкий президент сделал на обратном рейсе с саммита НАТО в Гааге, где он встретился с Трампом впервые после возвращения в Белый дом. Эрдоган сказал, что сообщил американскому президенту, что Анкара стремится собрать российских и украинских лидеров вместе в Турции для мирных переговоров.

"Он [Трамп] сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду", – цитирует его слова журналистам офис Эрдогана.

Турецкий президент добавил, что Анкара проведет необходимые контакты, чтобы встреча состоялась "как можно скорее".

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции.

Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Однако диктатор РФ направил делегацию низкого уровня.

Тогда Трамп заявлял о готовности встретиться с Путиным в Турции. Впоследствии он сказал, что диктатор РФ не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там его не будет.