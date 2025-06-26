Ердоган: Трамп приєднається до переговорів у Туреччині, якщо Путін буде присутній

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Ramon van Flymen/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що приїде в Туреччину на переговори щодо врегулювання війни РФ проти України, якщо там буде присутній російський диктатор Володимир Путін. Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає агентство Reuters.

Відповідну заяву турецький президент зробив на зворотному рейсі із саміту НАТО в Гаазі, де він зустрівся з Трампом вперше після повернення до Білого дому. Ердоган сказав, що повідомив американському президенту, що Анкара прагне зібрати російських та українських лідерів разом у Туреччині для мирних переговорів.

"Він [Трамп] сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для розв'язання проблеми, то я також приїду", – цитує його слова журналістам офіс Ердогана.

Турецький президент додав, що Анкара проведе необхідні контакти, щоб зустріч відбулася "якомога швидше".

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

Президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини.

Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Однак диктатор РФ натомість надіслав делегацію низького рівня.

Тоді Трамп заявляв про готовність зустрітися з Путіним у Туреччині. Згодом він сказав, що диктатор РФ не приїхав на переговори у Стамбул, бо там не буде його.