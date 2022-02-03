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ЕС готовит ответ России на требование по "гарантиям безопасности" – глава Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 18:15
ЕС готовит ответ России на требование по
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Евросоюз работает над совместным ответом на требование России о "гарантиях безопасности", касающихся Украины и НАТО. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

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"Мы работаем над координацией ответных действий… Мы едины в Европейском союзе, и поэтому ясно, что ответ будет отражать это единство", — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что России необходимо вернуться на путь "мира и диалога".

Как подчеркнула глава Еврокомиссии, "в случае дальнейшей военной агрессии против Украины последуют финансовые и экономические санкции". Она высказала надежду, что в более жестких мерах против России не будет необходимости.

На этой неделе Россия обратилась к странам-членам НАТО и ОБСЕ, включая Финляндию, с просьбой предоставить для нее юридические гарантии безопасности.

Читайте также: США передали России письменный ответ на предложения Кремля по Украине и НАТО

Яна Катасонова
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