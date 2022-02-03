ЕС готовит ответ России на требование по "гарантиям безопасности" – глава Еврокомиссии
Евросоюз работает над совместным ответом на требование России о "гарантиях безопасности", касающихся Украины и НАТО. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.
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"Мы работаем над координацией ответных действий… Мы едины в Европейском союзе, и поэтому ясно, что ответ будет отражать это единство", — сказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что России необходимо вернуться на путь "мира и диалога".
Как подчеркнула глава Еврокомиссии, "в случае дальнейшей военной агрессии против Украины последуют финансовые и экономические санкции". Она высказала надежду, что в более жестких мерах против России не будет необходимости.
На этой неделе Россия обратилась к странам-членам НАТО и ОБСЕ, включая Финляндию, с просьбой предоставить для нее юридические гарантии безопасности.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс параллельно с США готовит письменный ответ России.
- В тот же день США сообщили, что подготовили письменный ответ на требования России, но еще не отправили его Кремлю.
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