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Если поступит предложение о санкциях против Порошенко, голосов в СНБО хватит – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 21:42
Если поступит предложение о санкциях против Порошенко, голосов в СНБО хватит – Данилов - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если на заседание ведомства вынесут вопрос введения санкций против пятого президента Петра Порошенко, "голосов будет более чем достаточно". Об этом Данилов сказал во время брифинга по итогам заседания СНБО.

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Ему задали вопрос, обсуждалось ли введение персональных санкций против Порошенко.

"Мы работаем только с документами. Если соответствующие документы поступят в аппарат СНБО от институций, которые имеют на это право, мы обязательно этот вопрос рассмотрим, вынесем на заседание СНБО", — сказал Данилов.

По его словам, принятие решения будет зависеть от голосования членов СНБО. Для этого нужно две трети голосов.

Данилов убежден, что если такие документы появятся, "голосов будет более чем достаточно".

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Вадим Ребрина
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Петр Порошенко санкции снбо Алексей Данилов
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