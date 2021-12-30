Если поступит предложение о санкциях против Порошенко, голосов в СНБО хватит – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если на заседание ведомства вынесут вопрос введения санкций против пятого президента Петра Порошенко, "голосов будет более чем достаточно". Об этом Данилов сказал во время брифинга по итогам заседания СНБО.

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Ему задали вопрос, обсуждалось ли введение персональных санкций против Порошенко.

"Мы работаем только с документами. Если соответствующие документы поступят в аппарат СНБО от институций, которые имеют на это право, мы обязательно этот вопрос рассмотрим, вынесем на заседание СНБО", — сказал Данилов.

По его словам, принятие решения будет зависеть от голосования членов СНБО. Для этого нужно две трети голосов.

Данилов убежден, что если такие документы появятся, "голосов будет более чем достаточно".

20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах.

В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией".

В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.

24 декабря стало известно, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко с альтернативой 1 млрд грн залога.

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Вадим Ребрина

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