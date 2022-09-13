Есть информация о подготовке россиянами очередных провокаций на Запорожской АЭС – ГУР

Российские оккупанты готовят очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Представитель ГУР МО отметил, что поскольку российские оккупанты систематически, методично обстреливают всю энергетическую инфраструктуру Украины, это может повлиять на только на ЗАЭС, но и на другие атомные объекты.

По его словам, ЗАЭС и так находится в критической ситуации из-за многочисленных российских обстрелов.

"И, действительно, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов", – сказал Юсов.

Он добавил, что есть перемещение российской военной техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которые связывают ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Спикер ГУР подчеркнул, что Россия захватила ядерный объект, видит реакцию международного сообщества и чувствует свою безнаказанность.

"И теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы", – сказал Юсов.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Наталія Медведєва

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