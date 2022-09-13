UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Есть информация о подготовке россиянами очередных провокаций на Запорожской АЭС – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:08
Есть информация о подготовке россиянами очередных провокаций на Запорожской АЭС – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российские оккупанты готовят очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель ГУР МО отметил, что поскольку российские оккупанты систематически, методично обстреливают всю энергетическую инфраструктуру Украины, это может повлиять на только на ЗАЭС, но и на другие атомные объекты.

По его словам, ЗАЭС и так находится в критической ситуации из-за многочисленных российских обстрелов.

"И, действительно, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов", – сказал Юсов.

Он добавил, что есть перемещение российской военной техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которые связывают ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Спикер ГУР подчеркнул, что Россия захватила ядерный объект, видит реакцию международного сообщества и чувствует свою безнаказанность.

"И теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы", – сказал Юсов.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

Читайте также: На ЗАЭС восстановили вторую резервную линию электропередачи, все реакторы остановлены

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война гур провокация заэс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 