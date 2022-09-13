Есть информация о подготовке россиянами очередных провокаций на Запорожской АЭС – ГУР
Российские оккупанты готовят очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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Представитель ГУР МО отметил, что поскольку российские оккупанты систематически, методично обстреливают всю энергетическую инфраструктуру Украины, это может повлиять на только на ЗАЭС, но и на другие атомные объекты.
По его словам, ЗАЭС и так находится в критической ситуации из-за многочисленных российских обстрелов.
"И, действительно, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов", – сказал Юсов.
Он добавил, что есть перемещение российской военной техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которые связывают ЗАЭС с украинской энергосистемой.
Спикер ГУР подчеркнул, что Россия захватила ядерный объект, видит реакцию международного сообщества и чувствует свою безнаказанность.
"И теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы", – сказал Юсов.
- 6 сентября МАГАТЭ в отчете по итогам миссии на АЭС подтвердило, что РФ разместила технику и военных на станции, и призвало "создать защитную зону вокруг АЭС".
- 9 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
- 12 сентября Гросси заявил, что в защитной зоне вокруг ЗАЭС заинтересованы Украина и Россия.
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