Европейские лидеры считают союз Китая и России самым большим вызовом нашего времени

Каллас подчеркнула, что Китай поддерживает российскую военную машину в войне против Украины

Кайя Каллас (Фото: EPA)

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала союз России и Китая "самым большим вызовом нашего времени". Об этом она заявила на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает Bloomberg.

"Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, которых не было сто лет, и о пересмотре мирового порядка безопасности, мы все должны быть крайне озабочены", – добавила Каллас.

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Она обвинила Китай в содействии развитию российской военной машины, заявив, что 80% товаров двойного назначения, используемых для войны против Украины, происходят из второй по величине экономики мира.

Каллас также напомнила, как министр обороны США Пит Гегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии и подчеркнула, что Россия должна оставаться в центре внимания.

"Если вы волнуетесь за Китай, вам следует волноваться и за Россию", – сказала она.

Каллас также призвала европейских и азиатских партнеров к сотрудничеству по борьбе со скрытыми флотами танкеров и пересмотру законов о морской безопасности.

На днях в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) отмечалось, что Северная Корея поставила России более 20 000 контейнеров с боеприпасами, что помогло усилить ракетные удары по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.