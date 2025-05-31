Європейські лідери вважають союз Китаю та Росії найбільшим викликом нашого часу

Каллас наголосила, що Китай підтримує російську військову машину у війні проти України

Кая Каллас (Фото: EPA)

Головнна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала союз Росії та Китаю "найбільшим викликом нашого часу". Про це вона заявила на найбільшому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", передає Bloomberg.

"Коли Китай і Росія говорять про спільне керівництво змінами, яких не було сто років, та про перегляд світового порядку безпеки, ми всі повинні бути вкрай стурбовані", – додала Каллас.

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Вона звинуватила Китай у сприянні розвитку російської військової машини, заявивши, що 80% товарів подвійного призначення, що використовуються для війни проти України, походять з другої за величиною економіки світу.

Каллас також нагадала, як міністр оборони США Піт Гегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і підкреслила, що Росія має залишатися в центрі уваги.

"Якщо ви хвилюєтеся за Китай, вам слід хвилюватися й за Росію", – сказала вона.

Каллас також закликала європейських та азійських партнерів до співпраці у боротьбі з прихованими флотами танкерів та перегляду законів про морську безпеку.

Днями у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) наголошувалося, що Північна Корея поставила Росії понад 20 000 контейнерів із боєприпасами, що допомогло посилити ракетні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.