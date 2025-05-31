Європейські лідери вважають союз Китаю та Росії найбільшим викликом нашого часу
Головнна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала союз Росії та Китаю "найбільшим викликом нашого часу". Про це вона заявила на найбільшому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", передає Bloomberg.
"Коли Китай і Росія говорять про спільне керівництво змінами, яких не було сто років, та про перегляд світового порядку безпеки, ми всі повинні бути вкрай стурбовані", – додала Каллас.
Вона звинуватила Китай у сприянні розвитку російської військової машини, заявивши, що 80% товарів подвійного призначення, що використовуються для війни проти України, походять з другої за величиною економіки світу.
Каллас також нагадала, як міністр оборони США Піт Гегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і підкреслила, що Росія має залишатися в центрі уваги.
"Якщо ви хвилюєтеся за Китай, вам слід хвилюватися й за Росію", – сказала вона.
Каллас також закликала європейських та азійських партнерів до співпраці у боротьбі з прихованими флотами танкерів та перегляду законів про морську безпеку.
Днями у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) наголошувалося, що Північна Корея поставила Росії понад 20 000 контейнерів із боєприпасами, що допомогло посилити ракетні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.
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