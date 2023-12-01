Евросоюз и Украина уже выстроили отношения "стратегического партнерства" – Шарль Мишель
Европейский Союз уже находится в отношениях "стратегического партнерства" с Украиной, поскольку между ЕС и Украиной действует соглашение об ассоциации. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.
Председателя Евросовета в кулуарах саммита COP28 в Дубае попросили прокомментировать призыв премьера Венгрии Виктора Орбана вместо переговоров о принятии Украины в ЕС для начала установить с ней отношения "стратегического партнерства".
Мишель ответил, что Евросоюз и Украина уже давно находятся в отношениях "стратегического партнерства", так как между ними действует соглашение об ассоциации.
"У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, которое предлагает много возможностей для тесного сотрудничества", – сказал председатель Европейского совета.
Он также сказал, что на декабрь намечены "углубленные дебаты" с 27 странами ЕС, чтобы оценить возможность начала переговоров с Украиной о вступлении.
Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
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