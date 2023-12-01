Євросоюз та Україна вже вибудували відносини "стратегічного партнерства" – Шарль Мішель

Орбан вимагає замість прийняття України до ЄС укласти з нею "стратегічне партнерство". Мішель нагадав, що такий документ підписано вже давно

Шарль Мішель (Фото - EPA)

Європейський Союз уже перебуває у відносинах "стратегічного партнерства" з Україною, оскільки між ЄС та Україною діє угода про асоціацію. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Reuters.

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Голову Євроради в кулуарах саміту COP28 у Дубаї попросили прокоментувати заклик прем'єра Угорщини Віктора Орбана замість переговорів щодо прийняття України до ЄС для початку налагодити з нею відносини "стратегічного партнерства".

Мішель відповів, що Євросоюз та Україна вже давно перебувають у відносинах "стратегічного партнерства", оскільки між ними діє угода про асоціацію.

"У нас є угода про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці", – сказав голова Європейської ради.

Він також сказав, що на грудень заплановано "поглиблені дебати" з 27 країнами ЄС, щоб оцінити можливість початку переговорів з Україною щодо вступу.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульовано у грудні на саміті ЄС, це рішення вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів.

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

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