Генерал Павлюк: ВСУ пока не могут получить преимущество на фронте, у России больше ресурса
Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что Россия продолжает наступление на фронте, чтобы не дать Силам обороны перехватить инициативу. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, продолжение наступления оккупантов ожидаемо, враг задействует все ресурсы для атак под Кременной, Бахмутом и Авдеевкой.
"Идет позиционная война, пока не можем получить преимущество, у врага больше ресурсов, но всему свое время", — сказал Павлюк.
Он отметил, что местами враг имеет тактические успехи, а на других участках украинские воины отбивают позиции.
Генерал заявил, что РФ сохраняет превосходство в авиации.
"К сожалению, у нас нет превосходства в воздухе, когда оно появится, мы сделаем все, чтобы российская авиация не смогла подлетать к нашим границам", — подчеркнул военачальник.
- 17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. К инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.
- 19 марта немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил о том, что страна возместит расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
- 20 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина ожидает первые поставки боеприпасов от Чехии уже в апреле.
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