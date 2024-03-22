Генерал Павлюк: ВСУ пока не могут получить преимущество на фронте, у России больше ресурса

Александр Павлюк (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что Россия продолжает наступление на фронте, чтобы не дать Силам обороны перехватить инициативу. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, продолжение наступления оккупантов ожидаемо, враг задействует все ресурсы для атак под Кременной, Бахмутом и Авдеевкой.

"Идет позиционная война, пока не можем получить преимущество, у врага больше ресурсов, но всему свое время", — сказал Павлюк.

Он отметил, что местами враг имеет тактические успехи, а на других участках украинские воины отбивают позиции.

Генерал заявил, что РФ сохраняет превосходство в авиации.

"К сожалению, у нас нет превосходства в воздухе, когда оно появится, мы сделаем все, чтобы российская авиация не смогла подлетать к нашим границам", — подчеркнул военачальник.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. К инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

19 марта немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил о том, что страна возместит расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

20 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина ожидает первые поставки боеприпасов от Чехии уже в апреле.

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