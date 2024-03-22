Генерал Павлюк: ЗСУ поки що не можуть отримати перевагу на фронті, у Росії більше ресурсу

Олександр Павлюк (Фото: ЗСУ)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія продовжує наступ на фронті, щоб не дати Силам оборони перехопити ініціативу. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, продовження наступу окупантів очікуване, ворог залучає всі ресурси для атак під Кремінною, Бахмутом та Авдіївкою.

"Триває позиційна війна, допоки не можемо отримати перевагу, у ворога більше ресурсів, але всьому свій час", – сказав Павлюк.

Він зазначив, що подекуди ворог має тактичні успіхи, а на інших ділянках українські воїни відбивають позиції.

Генерал заявив, що РФ зберігає перевагу в авіації.

"На жаль, у нас немає переваги у повітрі. Коли вона з'явиться, ми зробимо все, щоб російська авіація не змогла підлітати до наших кордонів", – наголосив воєначальник.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. До ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

19 березня німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що країна відшкодує витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

20 березня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна очікує на перші постачання боєприпасів від Чехії вже у квітні.

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