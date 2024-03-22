Генерал Павлюк: ЗСУ поки що не можуть отримати перевагу на фронті, у Росії більше ресурсу
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія продовжує наступ на фронті, щоб не дати Силам оборони перехопити ініціативу. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, продовження наступу окупантів очікуване, ворог залучає всі ресурси для атак під Кремінною, Бахмутом та Авдіївкою.
"Триває позиційна війна, допоки не можемо отримати перевагу, у ворога більше ресурсів, але всьому свій час", – сказав Павлюк.
Він зазначив, що подекуди ворог має тактичні успіхи, а на інших ділянках українські воїни відбивають позиції.
Генерал заявив, що РФ зберігає перевагу в авіації.
"На жаль, у нас немає переваги у повітрі. Коли вона з'явиться, ми зробимо все, щоб російська авіація не змогла підлітати до наших кордонів", – наголосив воєначальник.
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