Генерал Тарнавский: ВСУ вне политики. Меня не интересуют отношения Зеленский-Залужный
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что армия находится вне политики. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина, комментируя якобы "конфликт" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.
По его словам, армия не является субъектом политики и находится вне разговоров, которые разворачиваются вокруг нее.
"Я не вижу проблем или каких-либо стычек между тем или иным должностным лицом. Ни меня, ни военных это не интересует", — сказал Тарнавский.
Он отметил, что моральное состояние военных разное.
"Здесь есть понятие такое – психологическая помощь. Где-то усталость – мы проводим соответствующие шаги, чтобы подсказать, поддержать. Срабатывает поддержка товарища, поддержка близких", — заявил военачальник.
Генерал подчеркнул, что "вся ситуация, которая творится вокруг", — не вопрос армии.
"Потому у нас проблем нет. Если у кого есть – как говорится, решайте их сами", — резюмировал он.
Недавно бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным быть не может.
- Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".
- Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.
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