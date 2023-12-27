Генерал Тарнавский: ВСУ вне политики. Меня не интересуют отношения Зеленский-Залужный

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что армия находится вне политики. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина, комментируя якобы "конфликт" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

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По его словам, армия не является субъектом политики и находится вне разговоров, которые разворачиваются вокруг нее.

"Я не вижу проблем или каких-либо стычек между тем или иным должностным лицом. Ни меня, ни военных это не интересует", — сказал Тарнавский.

Он отметил, что моральное состояние военных разное.