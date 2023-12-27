Генерал Тарнавський: ЗСУ поза політикою. Мене не цікавлять стосунки Зеленський-Залужний

Тарнавський заявив, що армія не є суб'єктом політики – вона не цікавить військових

Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: ОП)

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що армія перебуває поза політикою. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна, коментуючи нібито "конфлікт" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

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За його словами, армія не є суб'єктом політики і перебуває поза розмовами, що розгортаються навколо неї.

"Я не бачу проблем чи будь-яких сутичок між тим чи іншим посадовцем. Ні мене, ні військових це не цікавить", — сказав Тарнавський.

Він зазначив, що моральний стан військових є різним.

"Тут є таке поняття – психологічна допомога. Десь втома – ми проводимо відповідні кроки, щоб підказати, підтримати. Спрацьовує підтримка товариша, підтримка близьких", — заявив воєначальник.

Генерал наголосив, що "вся ситуація, яка твориться навколо", — не питання армії.

"Тому у нас проблем немає. Якщо у кого є – як то кажуть, вирішуйте їх самі", – резюмував він.

Нещодавно колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між Зеленським та Залужним не може бути.

Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net , що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".

Нардеп від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

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