Генерал Тарнавський: ЗСУ поза політикою. Мене не цікавлять стосунки Зеленський-Залужний
Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що армія перебуває поза політикою. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна, коментуючи нібито "конфлікт" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
За його словами, армія не є суб'єктом політики і перебуває поза розмовами, що розгортаються навколо неї.
"Я не бачу проблем чи будь-яких сутичок між тим чи іншим посадовцем. Ні мене, ні військових це не цікавить", — сказав Тарнавський.
Він зазначив, що моральний стан військових є різним.
"Тут є таке поняття – психологічна допомога. Десь втома – ми проводимо відповідні кроки, щоб підказати, підтримати. Спрацьовує підтримка товариша, підтримка близьких", — заявив воєначальник.
Генерал наголосив, що "вся ситуація, яка твориться навколо", — не питання армії.
"Тому у нас проблем немає. Якщо у кого є – як то кажуть, вирішуйте їх самі", – резюмував він.
Нещодавно колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між Зеленським та Залужним не може бути.
- Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".
- Нардеп від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.
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