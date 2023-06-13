Генсек НАТО сказал Байдену о продвижении ВСУ в наступлении: Даст силу на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал президенту США Джо Байдену об успехах наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил во время встречи в Белом доме, цитирует его AP.

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По его словам, поддержка союзников Украины имеет значение на поле боя.

"Потому что наступление началось, и украинцы продвигаются, наступают. Еще рано, но мы знаем, что чем больше земель смогут освободить украинцы, тем сильнее их рука за столом переговоров", — сказал Столтенберг.

Байден же заявил, что Альянс стал более сплоченным после начала большой войны РФ против Украины.

"Мы собираемся развивать этот импульс, когда НАТО проведет свой ежегодный саммит в Вильнюсе 11 и 12 июля", — сказал американский лидер.

7 июня в Минобороны объявили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление. ВСУ продвигаются по флангам: взято под контроль 16 кв. км территории.

ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврическом направлениях: за неделю освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.

Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.

В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозитьпродвижение ВСУ на юге и востоке.

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