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Генсек НАТО сказал Байдену о продвижении ВСУ в наступлении: Даст силу на переговорах

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 23:34
Генсек НАТО сказал Байдену о продвижении ВСУ в наступлении: Даст силу на переговорах - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал президенту США Джо Байдену об успехах наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил во время встречи в Белом доме, цитирует его AP.

По его словам, поддержка союзников Украины имеет значение на поле боя. 

"Потому что наступление началось, и украинцы продвигаются, наступают. Еще рано, но мы знаем, что чем больше земель смогут освободить украинцы, тем сильнее их рука за столом переговоров", — сказал Столтенберг.

Байден же заявил, что Альянс стал более сплоченным после начала большой войны РФ против Украины. 

"Мы собираемся развивать этот импульс, когда НАТО проведет свой ежегодный саммит в Вильнюсе 11 и 12 июля", — сказал американский лидер. 

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Дмитрий Гриниченко
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