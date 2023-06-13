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Генсек НАТО сказав Байдену про просування ЗСУ у наступі: Це дасть силу на переговорах

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13.06.2023, 23:34
Генсек НАТО сказав Байдену про просування ЗСУ у наступі: Це дасть силу на переговорах - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав президенту США Джо Байдену про успіхи наступу Збройних Сил України. Про це він заявив під час зустрічі у Білому домі, цитує його AP.

За його словами, підтримка союзників України має значення на полі бою.

"Бо наступ почався, і українці просуваються, наступають. Ще рано, але ми знаємо, що чим більше земель зможуть звільнити українці, тим сильніша їхня рука за столом переговорів", — сказав Столтенберг.

Байден же заявив, що Альянс став згуртованішим після початку великої війни РФ проти України.

"Ми збираємося розвивати цей імпульс, коли НАТО проведе свій щорічний саміт у Вільнюсі 11 та 12 липня", — сказав американський лідер.

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Дмитро Гриниченко
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