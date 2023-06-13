Генсек НАТО сказав Байдену про просування ЗСУ у наступі: Це дасть силу на переговорах

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав президенту США Джо Байдену про успіхи наступу Збройних Сил України. Про це він заявив під час зустрічі у Білому домі, цитує його AP.

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За його словами, підтримка союзників України має значення на полі бою.

"Бо наступ почався, і українці просуваються, наступають. Ще рано, але ми знаємо, що чим більше земель зможуть звільнити українці, тим сильніша їхня рука за столом переговорів", — сказав Столтенберг.

Байден же заявив, що Альянс став згуртованішим після початку великої війни РФ проти України.

"Ми збираємося розвивати цей імпульс, коли НАТО проведе свій щорічний саміт у Вільнюсі 11 та 12 липня", — сказав американський лідер.

7 червня в Міноборони оголосили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ. ЗСУ просуваються флангами: взято під контроль 16 кв. км території.

ЗСУ просуваються також на Донецькому та Таврійському напрямах: за тиждень звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.

Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.

У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмуватипросування ЗСУ на півдні та сході.

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