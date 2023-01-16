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Германия начала перебрасывать ПВО Patriot в Польшу. Они будут прикрывать помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 11:12
Германия начала перебрасывать ПВО Patriot в Польшу. Они будут прикрывать помощь Украине - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

Германия начала переброску систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу — они будут прикрывать логистический пункт, где собирают военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Spiegel.

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По информации журналистов, Бундесвер начинает переброску Patriot в Польшу — первые солдаты должны отправится из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания) 16 января. 

В ближайшие дни системы вооружения также будут передислоцированы в страну — всего три батареи должны обеспечить защиту критической инфраструктуры Польши вблизи границы с Украиной.

Отмечается, что системы от Германии должны прикрывать важную перевалочную станцию для помощи Украины в 30 км от границы. 

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

Читайте также: Спецплан США. Patriot будут развернуты в Украине менее чем через шесть месяцев – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot Германия война польша военная помощь
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