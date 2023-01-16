Германия начала перебрасывать ПВО Patriot в Польшу. Они будут прикрывать помощь Украине
Германия начала переброску систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу — они будут прикрывать логистический пункт, где собирают военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Spiegel.
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По информации журналистов, Бундесвер начинает переброску Patriot в Польшу — первые солдаты должны отправится из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания) 16 января.
В ближайшие дни системы вооружения также будут передислоцированы в страну — всего три батареи должны обеспечить защиту критической инфраструктуры Польши вблизи границы с Украиной.
Отмечается, что системы от Германии должны прикрывать важную перевалочную станцию для помощи Украины в 30 км от границы.
- Ранее в Пентагоне заявили, что Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов.
- 1 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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