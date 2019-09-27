Германия отреагировала на критику со стороны Зеленского

Ангела Меркель (Фото: пресс-служба президента Украины)

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине не станут комментировать расшифровку телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, где они критиковали канцлера, добавив, что отношение к Киеву с их стороны не изменится. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Зайберта, Германия сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ.

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Также он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог с целью подготовки саммита в Нормандском формате, поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса.