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Германия отреагировала на критику со стороны Зеленского

Германия отреагировала на критику со стороны Зеленского - Фото
Ангела Меркель (Фото: пресс-служба президента Украины)
27.09.2019, 16:35

В немецком МИД заявили, что отношение Берлина к Киеву не изменится

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине не станут комментировать расшифровку телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, где они критиковали канцлера, добавив, что отношение к Киеву с их стороны не изменится. Об этом сообщает Укринформ

По словам Зайберта, Германия сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ.

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Также он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог с целью подготовки саммита в Нормандском формате, поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса.

Представитель Министерства иностранных дел Райнар Бреуль также добавил, что участие Германии в делах Украины очень большое.  

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