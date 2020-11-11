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Гладковский, Новинский, Шуфрич, Ляшко и другие. Чьи дела суды уже не рассмотрят из-за КСУ

11.11.2020, 10:32
Гладковский, Новинский, Шуфрич, Ляшко и другие. Чьи дела суды уже не рассмотрят из-за КСУ - Фото
Глава КСУ Александр Тупицкий (фото – пресс-служба суда)

НАПК надеется, что Рада найдет правовые пути урегулирования конституционного кризиса и разблокирует их работу по выявлению возможных коррупционеров

Прекращены производства в 62 судебных делах о проблемах с задекларированными доходами/имуществом. Нацагентство по предупреждению коррупции пишет в Facebook, что вынуждено направить ходатайства о прекращении дел из-за решения Конституционного суда, который упраздняет антикоррупционную реформу.

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"Народные депутаты, судьи и министр. Им повезло, ведь работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ", – сетуют в ведомстве.

Среди тех, кто в списке:

Олег Гладковский (экс-первый замсекретаря СНБО);
Александр Тупицкий (глава КСУ);
Олег Ляшко (экс-нардеп);
Нестор Шуфрич (нардеп);
Сергей Тарута (нардеп);
Игорь Насалик (экс-глава Минэнерго);
Вадим Новинский (экс-нардеп);
— Антон Поляков (нардеп);
— Елена Сотник (экс-нардеп).

Работа НАПК на 11 ноября остается заблокированной: агентство лишено возможности проводить проверки деклараций чиновников, получать заявления физ- и юрлиц о нарушении требований закона о предотвращении коррупции, составлять протоколы о коррупционных правонарушениях и так далее.

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Евгений Пилипенко
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