Гладковский, Новинский, Шуфрич, Ляшко и другие. Чьи дела суды уже не рассмотрят из-за КСУ
НАПК надеется, что Рада найдет правовые пути урегулирования конституционного кризиса и разблокирует их работу по выявлению возможных коррупционеров
Прекращены производства в 62 судебных делах о проблемах с задекларированными доходами/имуществом. Нацагентство по предупреждению коррупции пишет в Facebook, что вынуждено направить ходатайства о прекращении дел из-за решения Конституционного суда, который упраздняет антикоррупционную реформу.
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"Народные депутаты, судьи и министр. Им повезло, ведь работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ", – сетуют в ведомстве.
Среди тех, кто в списке:
— Олег Гладковский (экс-первый замсекретаря СНБО);
— Александр Тупицкий (глава КСУ);
— Олег Ляшко (экс-нардеп);
— Нестор Шуфрич (нардеп);
— Сергей Тарута (нардеп);
— Игорь Насалик (экс-глава Минэнерго);
— Вадим Новинский (экс-нардеп);
— Антон Поляков (нардеп);
— Елена Сотник (экс-нардеп).
Работа НАПК на 11 ноября остается заблокированной: агентство лишено возможности проводить проверки деклараций чиновников, получать заявления физ- и юрлиц о нарушении требований закона о предотвращении коррупции, составлять протоколы о коррупционных правонарушениях и так далее.
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- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ и призвал судей добровольно подать в отставку.
- Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
- Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ.
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