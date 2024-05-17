Глава МИД Германии: Украине нужно дальнобойное оружие для защиты Харькова

Анналена Бербок отметила, что ситуация вокруг Харькова остается "очень драматичной"

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы отразить наступление России на севере Харьковской области. С таким заявлением глава немецкого внешнеполитического ведомства выступила перед началом заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге, ее слова приводит издание Reuters.

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Она отметила, что ситуация вокруг второго по величине города Украины остается "очень драматичной" на фоне нового российского наступления, которое началось в ночь на 10 мая.

Бербок подчеркнула, что важно перекрыть российские пути поставок и предоставить Вооруженным Силам Украины вооружение, "которое можно использовать на средних и больших расстояниях".

"Мы также работаем над этим с другими партнерами", — подчеркнула министр и добавила, что в целом это "чрезвычайно сложная ситуация".

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта издание Der Spiegel писало, что Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus.

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