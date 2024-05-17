Глава МЗС Німеччини: Україні потрібна далекобійна зброя для захисту Харкова

Анналена Бербок зазначила, що ситуація навколо Харкова залишається "дуже драматичною"

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує більше далекобійної зброї, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області. З такою заявою глава німецького зовнішньополітичного відомства виступила перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі, її слова наводить видання Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вона зазначила, що ситуація навколо другого за величиною міста України залишається "дуже драматичною" на тлі нового російського наступу, який почався в ніч проти 10 травня.

Бербок наголосила, що важливо перекрити російські шляхи постачання та надати Збройним Силам України озброєння, "яке можна використовувати на середніх і великих відстанях".

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", – наголосила міністерка і додала, що загалом це "надзвичайно складна ситуація".

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня видання Der Spiegel писало, що Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні ракети Taurus.

Читайте також: Шольц засміявся після слів про Taurus для України – канцлера розкритикували: відео