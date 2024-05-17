Глава МЗС Німеччини: Україні потрібна далекобійна зброя для захисту Харкова
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує більше далекобійної зброї, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області. З такою заявою глава німецького зовнішньополітичного відомства виступила перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі, її слова наводить видання Reuters.
Вона зазначила, що ситуація навколо другого за величиною міста України залишається "дуже драматичною" на тлі нового російського наступу, який почався в ніч проти 10 травня.
Бербок наголосила, що важливо перекрити російські шляхи постачання та надати Збройним Силам України озброєння, "яке можна використовувати на середніх і великих відстанях".
"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", – наголосила міністерка і додала, що загалом це "надзвичайно складна ситуація".
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
- 15 березня видання Der Spiegel писало, що Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні ракети Taurus.
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