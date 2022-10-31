Глава МИД Турции назвал войну РФ против Украины "пиком соперничества" Запада и России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что война России против Украины стала "пиком соперничества" Запада и РФ за последние 30 лет. Об этом он сказал в ходе выступления на церемонии открытия академического года в университете Акдениз, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, "соперничество" между Западом и Россией "достигло своего пика" за последние 30 лет и "серьезным переломным моментом" стала война РФ против Украины.

"Уже ведутся разговоры о применении тактического ядерного оружия или оружия массового поражения, так называемых "грязных бомб". Можно говорить о спирали глобального кризиса. Есть много кризисов, которые подпитывают друг друга. Обостряются глобальные проблемы", — сказал дипломат.

Чавушоглу отметил, что сегодня международная система терпит "коренные изменения".

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Турция не заинтересована в ослаблении Европы, так как это противоречит ее экономическим интересам.

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Дмитро Гриниченко

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