Глава Минобороны Британии подтвердил — ВСУ потеряли один танк Challenger 2. Экипаж выжил
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что россиянам удалось подбить один из танков Challenger 2. Заявление главы ведомства процитировал канал Sky News.
По его словам, Лондон признает, что в зоне боевых действий могут быть потери в технике.
Он подтвердил, что один из британских танков был уничтожен, однако замена не будет отправлена.
Всего Британия передала Украине 14 танков Challenger 2.
Источник BBC на Западе также подчеркнул, что экипаж танка выжил.
Недавно главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, комментируя потери западной техники при наступлении, сказал, что Украина брала танки и бронемашины не для того, чтобы они ездили на парадах или с ними фотографировались политики и знаменитости.
Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
- На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
- ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи.
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