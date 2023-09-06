Глава Минобороны Британии подтвердил — ВСУ потеряли один танк Challenger 2. Экипаж выжил

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что россиянам удалось подбить один из танков Challenger 2. Заявление главы ведомства процитировал канал Sky News.

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По его словам, Лондон признает, что в зоне боевых действий могут быть потери в технике.

Он подтвердил, что один из британских танков был уничтожен, однако замена не будет отправлена.

Всего Британия передала Украине 14 танков Challenger 2.

Источник BBC на Западе также подчеркнул, что экипаж танка выжил.

В сети распространяют фото и видео подбитого танка, которое активно используют российские пропагандисты, чтобы показать чуть ли не "провал" украинского наступления на юге. LIGA.net не публикует эти кадры из этических соображений. В мире не существует техники, которую невозможно уничтожить, преимущество западных машин в том, что они больше приспособлены для сохранения жизней личного состава.

Недавно главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, комментируя потери западной техники при наступлении, сказал, что Украина брала танки и бронемашины не для того, чтобы они ездили на парадах или с ними фотографировались политики и знаменитости.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 м. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.



Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи.

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