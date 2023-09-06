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Глава Міноборони Британії підтвердив — ЗСУ втратили один танк Challenger 2. Але весь екіпаж вижив

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 12:19
Глава Міноборони Британії підтвердив — ЗСУ втратили один танк Challenger 2. Але весь екіпаж вижив - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс підтвердив, що росіянам вдалося підбити один із танків Challenger 2 на полі бою в Україні. Про це він повідомив у коментарі каналу Sky News.

За його словами, Лондон визнає, що у зоні бойових дій можуть бути втрати у техніці.

Він підтвердив, що один із британських танків було втрачено, проте заміна йому поки не буде відправлена.

Шаппс заявив, що машину вразила російська артилерія, внаслідок чого він згорів, однак усі шість членів екіпажу вижили.

Усього Британія передала Україні 14 танків Challenger 2.

У мережі розповсюджують фото та відео підбитого танка, яке активно використовують російські пропагандисти, щоб показати ледь не "провал" українського наступу на півдні. LIGA.net не публікує ці кадри з етичних міркувань. У світі немає техніки, яку неможливо знищити, перевага західних машин у тому, що вони більше пристосовані для збереження життів особового складу.

Нещодавно головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, коментуючи втрати західної техніки під час наступу, сказав, що Україна отримує танки та бронемашини "не для того, щоб вони їздили на парадах або з ними фотографувалися політики та знаменитості", а для війни.

ДОВІДКА. Challenger 2 є одним із найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка – його 120-мм гармата L30A1 завдовжки 55 калібрів. Попри те, що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива: 1) вона нарізна; 2) використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.

Challenger 2 потребує своїх боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 км.
  • 4 серпня 2023 року у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї. 

Читайте також: ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаВелика БританіявтратитанкнаступЗапорізька областьГрант ШаппсChallenger 2
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